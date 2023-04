Baustelle zieht weiter So geht es am Markt in Erkelenz weiter

Der nächste Baustellenabschnitt am Markt, an dem derzeit die Versorger ihre Strom-, Gas-, und Wasserleitungen erneuern, hat in dieser Woche begonnen. Hierzu wird die Verkehrsführung in der Innenstadt verändert, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Weitere Straßen im Stadtgebiet werden Anfang Mai saniert.