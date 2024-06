Umgebauter Hof in Houverath Wie aus einer Scheune Wohnraum werden kann

Es bedarf viel Vorstellungsvermögen, wenn Immobilienbesitzer vor dem Wunsch und der Aufgabe stehen, eine alte Scheune umzugestalten und daraus einen zeitgemäßen und nachhaltigen Gebäudekomplex zu machen. Annemarie und Peter Martin Schroer haben sich in Houverath dieses ambitionierte Projekt zu eigen gemacht. Das wird von der NRW-Architektenkammer nun gewürdigt: Der Hof ist eines von 83 Objekten, die am 29. und 30. Juni beim „Tag der Architektur“ in ganz Nordrhein-Westfalen besichtigt werden können.