Bauprojekt im Erkelenzer Pangel Burghaus soll in einem Jahr fertig sein

Verdichtung ist ein Stichwort, das mitunter bei Anwohnern einer Innenstadt eher negativ besetzt ist. Doch bestehende Baulücken zu schließen, ist für eine Stadtentwicklung in der Regel nachhaltiger und sinnvoller, als ausschließlich Neubaugebiete auf der grünen Wiese zu planen. So hat sich auch die Stadt Erkelenz vor ein paar Jahren entschlossen, mit dem zuvor unbebauten Teil des Pangels eines der letzten sogenannten „Filetstücke“ der Innenstadt zu erschließen. Die Ergebnisse sind nun immer mehr sichtbar. Die evangelische Kirche hat am Donnerstag Richtfest für das Burghaus gefeiert. 13 Wohnungen zwischen 37 und 80 Quadratmetern Größe sowie ein Stadthaus entstehen dort.