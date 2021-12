Baumpflanzung auf Haus Hohenbusch : „Ein wunderbares Zeichen“

Erkelenz Baum auf Haus Hohenbusch gepflanzt zu Ehren von Pater Chris Aarts. Der niederländische Geistliche ist seit sechs Jahrzehnten als Priester tätig.

Einen Baum zu pflanzen, hat beim Förderverein Haus Hohenbusch schon Tradition. Nach dem so genannten Lutherbaum zur Erinnerung an den bekannten Reformator und einem Baum zur offiziellen Amtseinführung des neuen Erkelenzer Bürgermeisters Stephan Muckel im vergangenen Jahr war es jetzt zum dritten Mal soweit. Pater Chris Aarts (87), der dem Orden der Kreuzherren angehört, die früher die ehemalige Klosteranlage bei Hetzerath bewohnten, wurde diese besondere Ehre zuteil.

Der niederländische Geistliche legte vor 62 Jahren sein Ordensgelübde ab, ist seit sechs Jahrzehnten als Priester tätig und feierte vor Kurzem sein diamantenes Priesterjubiläum. Grund genug für Frank Körfer, den Vorsitzenden des Fördervereins, und seine Vorstandskollegen, Baum Nummer drei nach Chris Aarts zu benennen. Dabei nutzte der betagte Kreuzherren-Pater, der von zwei seiner Glaubensbrüder begleitet wurde, die Gelegenheit, auf sein bewegtes Leben zurückzublicken. „Egal wohin, nur nicht in den Niederlanden bleiben“ – so lautete sein ursprünglicher Plan. Und der ging auf. Pater Chris Aarts war seit 1962 in Wuppertal als Geistlicher im Einsatz, arbeitete auch als Pfarrer in Ratingen-Lintorf und als Subsidiar, also als geistliche Unterstützungskraft, in Haan.