Nach Protesten in Erkelenz : Baumfällungen – Bündnis kritisiert Polizeivorgehen

Erkelenz Nach Protesten von Aktivisten gegen Baumfällungen von RWE meldet sich jetzt das Bündnis „Die Kirche(n) im Dorf lassen“ zu Wort. Es kritisiert das Vorgehen der Polizei.

(cpas) Nachdem die Polizei am Dienstag bei Baumfällungen am Tagebaurand Aktivisten in Gewahrsam genommen hatte, hat das Bündnis „Die Kirche(n) im Dorf lassen“ das Vorgehen der Beamten kritisiert. 24 Menschen hatten zwischen Keyenberg und Lützerath gegen die Maßnahme von Tagebaubetreiber RWE protestiert, einige waren nach Polizeiangaben wegen Hausfriedensbruch festgesetzt worden, nachdem sie ihre Identität nicht preisgeben wollten. Nach Schilderung des Bündnisses seien Versuche der Gruppe, den Ort zu verlassen, von der Polizei unterbunden worden. Auch an Menschen, die sich ausweisen konnten, seien Leibesvisitationen durchgeführt worden. Laut Polizei waren die Personalien von 13 Personen nicht feststellbar – sechs von ihnen hatten sich die Fingerkuppen verklebt.