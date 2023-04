Erkelenzer Baumesse Experten rechnen mit Rückgang bei Immobilienpreisen

„Dafür wird es im nächsten Jahr umso schöner“, tröstete Bürgermeister Stephan Muckel den Veranstalter in seiner Eröffnungsrede. „Ich bin stolz darauf, dass diese Veranstaltung in der Stadthalle seit so vielen Jahren ein wichtiger Treffpunkt für Handwerkerfirmen, Bauunternehmen, Dienstleister und Bauwillige in der Region geworden ist.“ Wie Dannhauer betonte auch Muckel die Nachhaltigkeit, die in diesem Jahr das Schwerpunktthema ist. „Als Teil des Umweltschutzes ist die Nachhaltigkeit endlich viel stärker in unseren Fokus gerückt“, sagte der Veranstalter, der froh darüber ist, dass die Ausstellerzahl in der Stadthalle auf dem Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie liegt.