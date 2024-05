Stadt kauft Grundstücke Baugebiet Erkelenz-Nord wird erweitert

Erste Planungen der nördlichen Stadterweiterung begannen bereits Anfang der 80er Jahre. 1983 startete das Umlegungsverfahren. Das Verfahren besteht darin, dass alle, die im geplanten Gebiet Flächen besitzen, Baugrundstücke entsprechend dem Wert und der Größe des ursprünglichen Landes erhalten. Gleichzeitig wird festgelegt, welche Flächen öffentlich werden, also beispielsweise in Straßen, Grünzüge und Spielplätze umgewandelt werden und auch wo Schulen, Kindertagesstätten und Einkaufsmöglichkeiten möglich sind. Bei der landwirtschaftlichen Nutzung von Flächen, die in Wohnbaugebiete umgewandelt werden sollen, muss die Stadt außerdem im Regelfall häufig Ersatzflächen bereitstellen. Im Rahmen des Umlegungsverfahrens wird ein großes Wohnbaugebiet aufgrund der umfangreichen Grundstücksverhandlungen deshalb häufig in Abschnitten realisiert.