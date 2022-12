Geteilte Büros in Erkelenz Arbeitsplatz zu vermieten

Spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie vor bald schon drei Jahren sind die allermeisten Menschen mit Bürojobs erstmals in Kontakt mit dem Homeoffice gekommen. Was in einigen Unternehmen zunächst undenkbar schien, wurde immer mehr zum Alltag, für viele auch mit ungeahnten Vorteilen und Freiheiten bei der Berufsausübung. Im Laufe der Monate wurde allerdings den meisten Menschen klar: So richtig geeignet sind die heimischen Räumlichkeiten auf die Dauer dann doch nicht – ob es an mangelndem Internet, zu wenig Komfort oder Ablenkung durch die Familie liegt. Passend dazu hat in Erkelenz vor knapp einem Jahr das Stattbüro eröffnet. Dort kann man Besprechungsräume, Kleinbüros oder Arbeitsplätze mieten – für einzelne Stunden, Tage oder auch dauerhaft.