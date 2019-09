Sportliche Perspektiven am Umsiedlungsstandort : Sportpark Keyenberg wird 2020 gebaut

Erkelenz Südlich des Helmut-Clever-Wegs sollen zwei Spielfelder und ein modernes Gebäude für die Vereine SV Niersquelle Kuckum und TuS Keyenberg entstehen. Die Baukosten werden voraussichtlich 2,9 Millionen Euro betragen.

Als Ersatz für die in Keyenberg und Kuckum wegfallenden Sportanlagen soll südlich des Helmut-Clever-Wegs im Umsiedlerort Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich und Berverath das Projekt „Sportpark Keyenberg“ realisiert werden. Neben einem 7300 Quadratmeter großen Rasenplatz entstehen ein gleich großer Kunstrasenplatz und ein Gebäude, in dem es ausreichend Platz für die Mitglieder des SV Niersquelle Kuckum und des TuS Keyenberg geben soll. Die Anlage schließt sich unmittelbar an den Neubau des Feuerwehrgerätehauses an.

Die Vereine aus Kuckum und Keyenberg beteiligen sich an den Aufwendungen für den Sportpark Keyenberg. Niersquelle Kuckum steuert 100.000 Euro zum Bau des Kunstrasenplatzes bei und beteiligt sich an der Pflege. Außerdem legen beide Vereine Hand an am Innenausbau der Vereinsräume. Eigentümer der Anlage ist die Stadt, die Räume und Plätze vermietet.

Der Kunstrasenplatz, bei dem Korkgranulat verwendet werden soll, erhält sechs Fluchtlichtmasten, der Rasenplatz muss sich zunächst mit drei Masten begnügen. Die voraussichtlichen Baukosten für die Sportplätze mit Nebenanlagen, Parkplätzen, Eingrünung und Umzäunung belaufen sich auf rund 2,9 Millionen Euro zuzüglich Planungskosten von rund 320.000 Euro. Über die Erstattung „standortbedingter Mehraufwendungen“ in Höhe von 335.000 Euro will die Stadtverwaltung noch mit RWE verhandeln. Baubeginn soll nach Ostern 2020 sein, Bauende im Herbst 2021.

Ursprünglich war die Stadt von Baukosten in Höhe von 650.000 Euro für die Gebäude ausgegangen. Jetzt beträgt die wahrscheinliche Bausumme 1,45 Millionen Euro, in denen der Eigenanteil der Vereine enthalten ist. Auch hier soll der Baubeginn im nächsten Jahr erfolgen. Mit der Fertigstellung rechnet die Verwaltung Ende 2021.

Bürgermeister Peter Jansen hatte bei der Sitzung darauf hingewiesen, zu Beginn des Umsiedlungsprozesses sei festgelegt worden, dass das, was am alten Ort bestand, auch am neuen Ort zu finden sein soll. Vielleicht habe der Planungsprozess etwas länger gedauert, weil die Vereine mit ihren Wünschen berücksichtigt werden sollten. „Aber es hat sich gelohnt.“ Hinzu kommt, dass der Sportplatz in Kuckum nicht im städtischen Eigentum stand. Aber auch diesen Platz am Umsiedlerort wiederzufinden, sei ein Bestreben der Verwaltung gewesen, wie Gotzen erläuterte.