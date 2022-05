Barrierefreiheit in Erkelenz​: Lob für Sparkasse, Kritik für Bahnhof​

Barrierefreiheit in Erkelenz

Der Lokale Teilhabe-Kreis (LTK) Erkelenz hat verschiedene Stellen in Erkelenz auf Barrierefreiheit gecheckt. Foto: Robin Lischka

Erkelenz Gehandicapte Bürger haben die Stadt Erkelenz auf ihre Barrierefreiheit getestet. Dass der Bahnhof in der Kritik steht, kommt dabei nicht zum ersten Mal vor.

Ob es zentimeterhohe Erhöhungen auf der Straße sind, fehlende Leitsysteme, ungeeignete Brandschutztüren oder mit einem Werbeaufsteller zugestellte Fußwege – auch in Erkelenz gibt es viele Stellen, die den meisten Bürgern niemals auffallen, für Menschen mit Behinderung aber schnell zum unüberwindbaren Hindernis werden können. Das stellte auch unsere Redaktion im vergangenen Jahr Kostenpflichtiger Inhalt bei einem Selbstversuch fest . Anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung hat sich nun eine Gruppe von Menschen die Stadt genauer angeschaut.

Um für das Thema Barrieren zu sensibilisieren und zu zeigen, was jeder Mensch dagegen tun kann, hat der Lokale Teilhabe-Kreis (LTK) Erkelenz eine Begehung der Innenstadt durchgeführt. Begleitet wurde die Begehung von einer Fotografin, die die Ergebnisse dokumentiert hat. Vor Ort macht sich der LTK für Menschen mit und ohne Behinderung für eine inklusive Gesellschaft ohne Barrieren stark.

Judith Preis von der Gemeindesozialarbeit des Caritasverbandes für die Region Heinsberg ergänzt: „Wir feiern unser zehnjähriges Bestehen des LTK Erkelenz, in dem wir sowohl auf die positiven Veränderungen als auch auf weiterhin bestehenden Barrieren vor Ort aufmerksam machen. So können wir die breite Öffentlichkeit für dieses wichtige Thema sensibilisieren und uns für eine barrierefreie und inklusive Zukunft in Erkelenz einsetzen.“