Strecke zwischen Erkelenz und Baal Verlegung einer Gasleitung macht Sperrung nötig

2025 und 2026 will die Deutsche Bahn die über die Mühlenstraße in Erkelenz führende Eisenbahnbrücke erneuern. Hierfür muss eine sich im Baufeld befindliche Gasleitung der NEW verlegt werden, daher ist eine Sperrung der Gleise zwischen den Bahnhöfen Rheydt und Baal erforderlich, und zwar vom 1./2. Mai und 2./3. Mai jeweils von 20 bis 5 Uhr und von Mittwoch, 3. Mai, bis Montag, 8. Mai, jeweils 8 bis 16 Uhr. Die Züge der Linien RE 4 und RB 33 zwischen Rheydt und Baal bzw. Lindern werden in beiden Richtungen durch Busse ersetzt. Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter zuginfo.nrw, bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar.