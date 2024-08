Nach langer Familientradition Bäckerei Gillrath in Erkelenz stellt den Betrieb ein

Bäckereimeister Josef Gillrath zieht die Reißleine. Er gibt seine Backstube in Venrath auf und schließt seine Bäckerei. „Gillraths Brotkorb“ gehört dann der Vergangenheit an. „Spätestens Ende September, vielleicht sogar schon früher ist für alle Zeiten Schluss“, sagt der 76-Jährige über eine Entscheidung, die ihm nicht leicht fällt. Mit der Geschäftsaufgabe geht eine Familientradition zu Ende, die seit Jahrhunderten währte und die dazu führte, dass die Bäckerei Gillrath als die 16.-älteste Backstube in Deutschland angesehen wurde. Aber von Tradition kann sich Gillrath nichts kaufen. „Es geht nicht mehr.“