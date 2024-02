Neuer Backes im Dorf Schwanenberger beweisen Handwerkskunst

Auf die Beine gestellt wurde das Projekt auch durch finanzielle Unterstützung der Kreissparkasse Heinsberg und der Volksbank Mönchengladbach. Sparkassen-Chef Thomas Giessing kam vorbei, um einige Worte an die versammelten Anwesenden zu richten: „Wenn so viel Ehrenamt da ist, unterstützen wir das gerne. Wir freuen uns, wenn Sie weiterhin so arbeiteten“, lobte er alle Helfer, die tatkräftig am Bau des Backes teilgenommen hatten. Auch Franz Dierk Meurers vom Vorstand der Volksbank richtete sich an die Dorfgemeinschaft: „Hut ab! Was Sie hier geleistet haben, macht uns als Sponsoren auch stolz.“