B57 in Erkelenz​: 16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt​

Erkelenz Der Jugendliche war am Dienstagmorgen mit seiner Maschine auf der B57 unterwegs. Beim Linksabbiegen übersah er wohl eine entgegenkommende Audi-Fahrerin.

Am Dienstagmorgen ist ein 16 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B57 auf Höhe des Oerather Mühlenfelds in Erkelenz schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Heinsberger mit seiner Maschine aus Richtung A46 (Erkelenz-Süd) kommend in Richtung Rath-Anhoven links auf den Zubringer zur L19 abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem Auto. Dabei handelte es sich um einen Audi, der von einer 28-jährigen Erkelenzerin gefahren wurde. Durch den Aufprall wurde der 16-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gefahren werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Motorradfahrer beim Linksabbiegen wohl die entgegenkommende Audi-Fahrerin übersehen. Die Polizei setzte die Familienangehörigen des Heinsbergers umgehend über den Unfall in Kenntnis.