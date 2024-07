Experiment in Erkelenz Azubis übernehmen Sparkassen-Filiale

Das Azubi-Projekt läuft seit 2011. „Wir haben damit bisher immer nur gute Erfahrungen gemacht“, sagt Giessing. „Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Was bedeutet das, so eine Filiale zu führen? Das ist für die jungen Menschen eine sehr wichtige Erfahrung.“ Dementsprechend begehrt ist das Azubi-Programm auch. „Bis auf eine Person hat sich in unserem Jahrgang jeder darauf beworben“, sagt Aldina Bahor. Tim Lengersdorf erklärt: „Gerade in den Kundengesprächen kann man sich auch selber ausprobieren. In unseren Ausbildungen arbeiten wir mit Coaches zusammen, lernen Gesprächstechniken. Aber dann wirklich sehen zu können, was beim Kunden funktioniert und was nicht, ist noch einmal etwas ganz anderes. So haben wir sicherlich auch einen Vorsprung.“