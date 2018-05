Erkelenz: Azubimesse gibt Anregungen für die Berufswahl

Erkelenz 50 Aussteller in der Erkelenzer Stadthalle erwartet.

Noch mitten in der Schulzeit, aber schon in Überlegungen, wo man beruflich hin möchte? Den Schulabschluss in der Tasche, aber was nun? Für viele Jugendliche fängt der Stress nach den Prüfungen erst richtig an. Welcher Beruf ist der Richtige für mich? Und vor allem: Wie sieht der beste Weg dahin aus?