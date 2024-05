15. Mai in Erkelenz Azubi-Messe wird so voll wie nie

Unternehmen und Auszubildende informieren über die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten, Berufsbilder, Studiengänge oder Praktika: Die mittlerweile 15. Auflage der Erkelenzer Azubi-Messe findet am 15. Mai, 9 bis 15 Uhr, statt. Dann verwandelt sich die Stadthalle am Franziskanerplatz bei freiem Eintritt einmal mehr in eine große Messehalle.