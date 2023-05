In der Stadthalle Azubi-Messe in Erkelenz wird gut angenommen

Was machen Schülerinnen und Schüler, wenn sie ihren Abschluss in der Tasche haben? Ist eine Ausbildung oder doch lieber ein Studium der bessere Weg? Welche Chancen und Möglichkeiten gibt es? Und wie sieht der angestrebte Beruf eigentlich in der Praxis aus? Welche Anforderungen haben die Unternehmen? Die Azubi-Messe gab bei freiem Eintritt Antworten auf diese Fragen. Die beteiligten Unternehmen hatten in vielen Fällen ihre eigenen Azubis zu der Großveranstaltung entsandt, um Kommunikation auf Augenhöhe zu ermöglichen, zum Beispiel bei der Kreissparkasse Heinsberg, die ihre Auszubildenden Leandra Bossens und Anna Geißer damit beauftragt hatte. Seit der Premiere in der Erka-Stadt 2010 ist die Azubi-Messe immer weiter gewachsen und ausgereift. Fachliche Vorträge gaben ebenso interessante Einblicke wie die kurzen Unterhaltungen an den Infoständen, an denen die jungen Besucher auf Wunsch Kontaktdaten, Tipps und schriftliche Informationen erhielten.