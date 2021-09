Azubi-Messe in Erkelenz : Junge Leute lernen die Arbeitswelt kennen

Erkelenz Die Erkelenzer Azubi-Messe ist sehr nachgefragt. Hier kommen Chefs und künftige Auszubildende ins Gespräch. Die Teilnehmer hatten jeweils eine Stunde Zeit, sich zu informieren.

Sandra Schürger, die Referentin für Wirtschaftsförderung bei der Stadt Erkelenz, begrüßte die Jugendlichen in der Stadthalle, die wieder für einen Tag zum Messezentrum wurde. Knapp 40 Aussteller waren da: Firmen, Hochschulen, Weiterbildungseinrichtungen, auch das Finanzamt, Bundeswehr und Polizei . Sie boten die Möglichkeit, sich in lockerer und ungezwungener Atmosphäre kennenzulernen und erste Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern und dem gewünschten Berufsbild zu knüpfen.

Über die Schulen hätten sich die meisten jungen Besucher angemeldet, erklärte Sandra Schürger als eine der Organisatorinnen der Azubimesse. Die Mädchen und Jungen erhielten Kontrollkarten in unterschiedlichen Farben. Nach 60 Minuten Aufenthalt wurden sie per Lautsprecherdurchsage gebeten, die Stadthalle zu verlassen: Die nächsten Interessenten waren an der Reihe. Auf diese Weise und mit einem Einbahnstraßensystem wurde vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie verhindert, dass sich zu viele Personen gleichzeitig in dem Gebäude aufhielten. Auch die Eltern der künftigen Azubis waren willkommen.