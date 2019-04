Berufsmesse schnell ausgebucht : Mehr als 50 Aussteller kommen zur Azubi-Messe Erkelenz

Erkelenz Gespräche mit Personalverantwortlichen und aktuellen Auszubildenden, Vorträge und Bewerbungsmappencheck. zum zehnten Mal organisiert Erkelenz eine Azubi-Messe.

Innerhalb kürzester Zeit waren die Stände für die zehnte Azubi-Messe Erkelenz ausgebucht. Diesen Erfolg teilt die Stadt Erkelenz mit und lädt junge Menschen ein, das Angebot am 16. Mai wahrzunehmen, Berufe und Arbeitgeber aus dem Erkelenzer Land kennen zu lernen. Auf der Azubi-Messe stellen sich in der Stadthalle am Franziskanerplatz von 9 bis 15 Uhr hiesige, zum Teil weltweit vertretene und auch überregionale Unternehmen vor. Informieren werden sie über ihre Möglichkeiten für Ausbildung, Studium und Praktika. „Der Erfolg der Veranstaltung zeigt, dass dieses Informationsangebot von den Jugendlichen gern genutzt wird und für beide Seiten zielführend ist. Die Ausstellerplätze waren innerhalb weniger Wochen ausgebucht, und viele Unternehmen haben sich bereits für 2020 interessiert gezeigt“, berichtet Sandra Schürger, Referentin für Wirtschaftsförderung der Stadt. Schülern bietet die Azubi-Messe einen vielfältigen Einblick in die Welt der Berufe. Fragen wie „Welcher Beruf ist der Richtige für mich?“ und vor allem „Wie sieht der beste Weg dahin aus?“ können in Gesprächen beantwortet werden. Auch erste Kontakte zu den potenziellen Arbeitgebern sind wertvoll für die jungen Besucher. „Personalfachkräfte aus mehr als 50 Unternehmen und Institutionen geben kostenlos und unverbindlich Auskunft über Qualifizierungen, Anforderungen und Karriereperspektiven“, kündigt Schürger an.