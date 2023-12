Weihnachten mit den Siebenschreibern Unerwarteter Besuch

Ihr Outfit aus blauem Overall mit Rohrschlüssel in der einen und dem Werkzeugkoffer in der anderen Hand steht ihr gut. Die Tür öffnet sich. Ein alter Herr mit weißem Haar blickt sie fragend an. „Maia Nix. Der Vermieter schickt mich“, sagt sie lächelnd. Lächeln hilft immer, weiß sie.