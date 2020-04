Drive-in-Filme in Erkelenz : Erkelenzer Autokino mit „Parasite“ und „Eiskönigin“

Bei der Premiere des Autokinos in Erkelenz lief "Nemo". Am Wochenende gibt es eine Neuauflage. Foto: Gabi Laue

Erkelenz Die Premiere des Erkelenzer Autokinos, das vom 17. bis 19. April sechs Filme bot, stieß auf begeisterte Resonanz. Jetzt läutet das Team vom KulturGarten die zweite Runde ein, von 24. bis zum 26. April sogar mit acht Filmen an drei Tagen.

Zur zweiten Runde im ersten Drive-In-Kino in Erkelenz laden die Veranstaltungsmacher aus dem KulturGarten am Wochenende auf den Parkplatz Kölner Straße 68 ein. Von Freitag bis Sonntag sind acht Filme an drei Tagen zu sehen. Tickets gibt es ausschließlich online unter www.autokino-erkelenz.de .

Tickets kosten zehn Euro pro Person, im Auto sind maximal zwei Personen erlaubt, wenn es nicht Familien mit den eigenen Kindern sind. Bei zwei zahlenden Personen sind weitere eigene Kinder bis 14 Jahre frei. Snacks und Getränke können vorbestellt werden, damit unterstützen die Gäste auch örtliche Gastronomen. Das Programm: Freitag, 16 Uhr „Die Eiskönigin 2“, 19.30 Uhr „Joker“, 22.30 Uhr „Once upon a Time in Hollywood“; Samstag, 16 Uhr „Coco – lebendiger als das Leben“, 19.30 Uhr „Whiplash“, 22.30 Uhr „Parasite“; Sonntag, 16 Uhr „Spiderman: A new Universe“, 20 Uhr „A Star is born“.