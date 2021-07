Schwerer Verkehrsunfall in Erkelenz : Autofahrer stirbt nach Unfall bei Neuhaus

Terheeg/Neuhaus Bei einem schwerer Verkehrsunfall auf der Gemeindestraße zwischen den Erkelenzer Ortschaften Venrath und Neuhaus ist am Mittwoch, 14. Juli, gegen 17.20 Uhr ein Mensch tödlich verunglückt. Das teilt die Polizei mit.

Laut Bericht meldeten Ersthelfer der Polizei ein Auto, das gegen einen Baum gefahren und anschließend in Brand geraten sei. Bei Eintreffen der Beamten stand das Fahrzeug komplett in Flammen. Der Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Wagen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät und er verstarb noch an der Unfallstelle.