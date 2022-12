Blaulichtticker im Erkelenzer Land Autofahrer nach Beinahe-Zusammenstoß gesucht

Autofahrer gesucht Nach einem Beinahe-Zusammenstoß auf der Erkelenzer Westpromenade sucht die Polizei nach einem Autofahrer, der am Dienstag eine Verletzung einer Radfahrerin provoziert haben soll. Wie die Polizei mitteilte, sei eine 43 Jahre alte Radfahrerin gegen 13 Uhr auf der Westpromenade in Richtung Aachener Straße gefahren sei, als sich am Kreuzungsbereich Zehnthofweg von rechts ein silberfarbendes Fahrzeug näherte. Da das Auto laut Angaben der Radfahrerin seine Geschwindigkeit nicht verringerte, bremste die Frau ihr Rad abrupt ab und musste sich mit einem Bein abfangen, um nicht zu stürzen. Hierbei verletzte sie sich leicht. Das Auto setzte seine Fahrt über die Westpromenade in Fahrtrichtung Roermonder Straße allerdings fort. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und möglicherweise Hinweise auf das silberfarbenen Auto geben können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei per Telefon unter 02452 9200 zu melden. Hinweise können alternativ auch im Internet unter polizei.nrw gegeben werden.