Einsatz in Erkelenz : Autofahrer hält an und stiehlt Geldbörse

Autofahrer hält an und stiehlt Geldbörse

Einsatz in Erkelenz

Erkelenz Besonders dreist zeigte sich ein Autofahrer, der einer 23-Jährigen das Portemonnaie stahl. Die junge Frau konnte eine Täterbeschreibung abgeben, nun fahndet die Polizei nach dem Täter.

(cpas) Ein Autofahrer hat am Montagmorgen in Erkelenz auf offener Straße die Geldbörse einer 23-Jährigen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ging die Erkelenzerin gegen 10 Uhr über einen Zebrastreifen an der Brückstraße, als ihr die Geldbörse herunter fiel.