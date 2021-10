Autobahn-Fehlplanung bei Erkelenz : Schon 25 Windunfälle auf der A44n

Am Donnerstag wurde der Verkehr am Dreieck Jackerath abgeleitet – sehr zu Lasten der Erkelenzer Dörfer wie Holzweiler. Foto: Kandzorra, Christian

Erkelenz Erst vor drei Jahren ist die Autobahn am Tagebau Garzweiler fertiggestellt worden – und schon jetzt ist sie die größte Problembahn in ganz NRW. Denn wenn es windig ist, knallt es dort regelmäßig. Was die Behörden jetzt planen, um die A44n sicherer zu machen.