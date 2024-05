„Ich galt als unbeschulbar“ Autist aus Erkelenz macht Master in Harvard

In diesen Tagen sitzt Max Kümmecke (24) ganz entspannt in seinem Elternhaus in Gerderath. Gerade ist er von der Harvard University, der renommiertesten Universität der Welt, zurückgekehrt, an der er im vergangenen Jahr geforscht und an seiner Masterarbeit gearbeitet hat. Kümmecke ist Biotechniker, betreibt Stammzellenforschung auf dem Gebiet der sogenannten RNA-Polymerase. In wenigen Tagen wird er an der Uni Wien, an der er vor seinem Auslandsjahr studiert hat, seine Masterarbeit verteidigen und dann im September nach New York ziehen, um an der Rockefeller University seinen Doktor zu machen.