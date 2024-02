Vereine zu Gast beim Katholikenrat Austrittswelle bei der KFD im Kreis Heinsberg

Positives gab es auch zunächst von Lutz Braunöhler. So stieß seinen Angaben zufolge die Demonstration des „Bündnisses gegen Rechts“ in Erkelenz, zu der auch der Katholikenrat aufgerufen hatte, auf eine sehr große Resonanz. Sorge bereitet dem Katholikenrat, wie es mit der regionalen Arbeitslosenberatung der Amos eG in Kooperation mit der KAB an den Standorten Oberbruch und Geilenkirchen weiter gehen soll. Noch bis 2025 gibt es eine Förderung durch das ESF-Plus-Förderprogramm. Dann jedoch läuft die Landesförderung aus. „Deshalb soll das Gespräch mit den Landtagsabgeordneten aus dem Kreis gesucht werden, damit diese in den anstehenden Beratungen sensibilisiert und argumentativ unterstützt sind und dazu beitragen, die Weiterführung des erfolgreichen Projekts in Gesprächen mit den zuständigen Ministern sicherzustellen“, so Braunöhler.