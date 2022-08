Austauschprogramm​: Erkelenzerin geht für ein Jahr in die USA​

Erkelenz Die 15-jährige Anna Claßen hat eines der begehrten Stipendien für einen Auslandsaufenthalt bekommen. Auf der Gegenseite werden auch in Erkelenz noch Gastfamilien gesucht, die Schüler aufnehmen wollen.

Seit 1983 bietet der Bundestag jungen Menschen die Möglichkeit, für eine begrenzte Zeit in amerikanischen Gastfamilien Eindrücke zu sammeln. „Wir schicken junge Botschafter in die USA“, erklärte der „Mentor“ von Anna Claßen, der für den Kreis Heinsber zuständige Bundestagsabgeordnete Wilfried Oellers die Intention. Jahr für Jahr hat jeder Wahlkreis in Deutschland die Möglichkeit, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu entsenden.

Die Bewerbung – die diesjährige Frist endet am 29. September 2022 – ist der erste Schritt für die jungen Menschen. „Meine Nachbarin, die bereits Gäste aus den USA betreut hatte, hat mir davon erzählt und mich auf die Idee gebracht“, erzählt Anna Claßen, die bis zum Sommer das Cusanus-Gymnasium besucht hat. Es folgten Einladungen zu Tests und Gesprächen und letztlich die Auswahl durch den Bundestagsabgeordneten. „Der Bundestag möchte mit dem Austausch die Beziehung beider Länder stärken und vertiefen. Dafür suchen wir passende Botschafter“, erklärt Oellers. Für den CDU-Politiker kommt es vor allem darauf an, dass die jungen Menschen mit Wertvorstellungen und einer gewissen Persönlichkeit über den Teich fliegen. Politisches Verständnis und grundlegende Kenntnisse werden erwartet, eine eigene politische Meinung ist von Vorteil.

Ebenfalls ein Jahr wird derweil auch Nicolas Fischer in den USA verbringen. Der junge Kfz-Mechatroniker aus Wegberg soll die Hälfte der Zeit in der Familie verbringen und die Schule besuchen, für die andere Hälfte ist der Einsatz in einer Werkstatt vorgesehen. Praxis und Theorie in einer fremden Arbeitswelt können so Eindrücke vermitteln, die weit über den Austausch hinausragen.