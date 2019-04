Treffen in Erkelenz : Umsiedler in den Mittelpunkt stellen

Erkelenz Politiker tauschen sich in Erkelenz zum Abschlusspapier der Kohlekommission aus.

Nach regem Austausch herrschte deutlicher Konsens in der Runde in Erkelenz: Vor allem die besonders zu betrachtende und zu fördernde Entwicklung der von der Umsiedlung und dem Verbleib am späteren Tagebaurand liegenden Orte und deren Bevölkerung müsse klar heraus gestellt werden. Bürgermeister Peter Jansen dankte Stefan Lenzen besonders für seine Initiative zu diesem Treffen. Er betonte nochmals, dass der Fokus der Bundes- und Landesregierung auf den betroffenen Kommunen und deren besonders hart betroffenen Menschen in den Umsiedlungs- und Tagebaurandorten liegen muss.