Ausstellung in Hohenbusch : Schau „in Memoriam Will Völker“

Erkelenz Malerei und Entwürfe für Fenster und Mosaike des 1998 verstorbenen Lövenicher Künstlers sind im September in Haus Hohenbusch zu sehen.

Möglicherweise ohne es zu wissen, begegnen auch heute noch viele Bürger aus der Region den Arbeiten des 1998 verstorbenen Erkelenzer Künstlers Will Völker. Mit Fenstern in St. Lambertus Erkelenz, aber auch Kirchen in Gerderhahn, Keyenberg, Kückhoven, Heinsberg, Übach-Palenberg, Doveren, Hetzerath, Lövenich und Holzweiler hat Völker Spuren hinterlassen. Aber auch als Maler und Zeichner schuf Völker ein umfangreiches Werk, das seine Witwe Elfriede heute verwaltet und von Zeit zu Zeit in Ausstellungen lebendig hält – so auch in der Ausstellung „In Memoriam Will Völker“, die am Freitag, 6. September, 19 Uhr, in Haus Hohenbusch eröffnet wird. Bis 22. September werden dort Malerei und Entwürfe des 1921 in Lövenich geborenen Künstlers zu sehen sein.