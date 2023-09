Ausstellung in der Erkelenzer Stadtbücherei Wie die Nazis die Arbeiter beeinflussten

Die Stadt Erkelenz will die Erinnerungskultur um die Gräueltaten der Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 auch in diesem Jahr lebendig halten. Nachdem sie im vergangenen Jahr zum Theaterstück „Zeitspiel“ einen echten Waggon, mit dem 8000 Menschen in Konzentrationslager deportiert wurden, vor die Stadthalle stellen ließ, kommt in diesem Jahr die Ausstellung „... gerade Dich, Arbeiter, wollen wir.“ in die Stadtbücherei. Die Ausstellung, die sich mit dem Thema „Nationalsozialismus und freie Gewerkschaften im Mai 1933“ auseinandersetzt, ist von der Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund entwickelt worden. Aus lokaler Sicht besonders interessant ist aber der Fakt, dass sie um Schicksale aus Erkelenz und Umgebung erweitert wird.