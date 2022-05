Ausschuss beschließt​: Fördergeld für zahlreiche Erkelenzer Vereine​

Erkelenz Mehrere Vereine aus dem Stadtgebiet dürfen sich über Zuschüsse freuen. Mit Landesmitteln wurden zudem zahlreiche Sportanlagen auf Vordermann gebracht.

Was ist eigentlich eine Shotclock? Dass es sich dabei um eine spezielle Uhr handelt, die beim Basketball die Zeit anzeigt, die eine Mannschaft für einen Wurf hat, wusste zwar keines der Mitglieder des Erkelenzer Sportausschusses so genau. Dennoch soll der TV Erkelenz den Zuschuss für sein Gerät erhalten – genau wie zahlreiche andere Erkelenzer Vereine, die von der Stadt in ihrem Ehrenamt unterstützt werden. Entsprechende Empfehlungen hat der Ausschuss beschlossen.