Erkelenzer Schüler in Auschwitz : Den Ort des Schreckens mit eigenen Augen gesehen

Mehr als eine Million Menschen wurden im Konzentrationslager Auschwitz von den Nationalsozialisten ermordet. Foto: Esther Brunn

Erkelenz Schüler der Erkelenzer Hauptschule führt ihre Gedenkstättenfahrt nach Polen ins ehemalige Konzentrationslager Auschwitz. Bei der Finanzierung ist die Schule auf Unterstützer angewiesen.

Im Kampf gegen das Vergessen, im ständigen Erinnern an das jüdische Leben in Erkelenz und an die Verbrechen und Gräueltaten der Nationalsozialisten sind alle weiterführenden Schulen in der Stadt vorbildlich engagiert. Eine besonders große Rolle spielt diese Erinnerungskultur allerdings seit Jahren an der GHS Erkelenz. Die Hauptschule und ihre Schüler setzten unter anderem Ausstellungen um, pflegen regelmäßig den jüdischen Friedhof und beteiligen sich am Gedenken an die Reichspogromnacht. Weit oben auf der Liste steht auch eine jährliche Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz, die seit 2017 (mit Ausnahme der beiden Pandemie-Jahre) fest im Kalender steht.

Zu Beginn dieses Schuljahres war es nun wieder so weit: Eine Delegation von 20 Schülern der neunten Klasse mit einigen Lehrern und Betreuern flog nach Polen, um sich die Gedenkstätte anzusehen – den Ort, an dem von den Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen ermordet wurden. Für die Schüler waren es höchst bedrückende Momente: „Den Bahnsteig zu sehen, an dem auch viele Menschen aus Erkelenz angekommen sind, das Eingangstor und die Baracken. Das waren sehr intensive Erfahrungen für uns“, sagt die Neuntklässlerin Leonie Schüller. Insbesondere der Raum, in dem ein Berg von Haaren der Getöteten steht, in dem man auch Brillen, Schuhe und Koffer der Ermordeten sieht, sei emotional gewesen: „Ich fand es schrecklich, das zu sehen“, sagt Leonie Schüller.

Sozialarbeiterin Esther Brunn, die die Fahrt gemeinsam mit Lehrer Arne Thomsen organisiert, erklärt: „Wir behandeln den Nationalsozialismus und auch die Vernichtungslager im Unterricht. Aber es ist natürlich etwas ganz anderes, so etwas in echt zu sehen. Wenn man diese erschrockenen Gesichter bei unseren Schülern sieht, dann merkt man, wie es ankommt.“ Ein wichtiger Teil der Fahrt sei es auch, die entstandenen Eindrücke gemeinsam zu reflektieren. Auf dem Plan stand während der Reise, die bewusst nicht als Klassenfahrt, sondern als Gedenkstättenfahrt deklariert wird, unter anderem auch ein Besuch im NS-Museum in Krakau in der ehemaligen Emaillewarenfabrik von Oskar Schindler. In einem jüdischen Restaurant in Krakau gab es außerdem ein privates Klezmer-Konzert. „Uns ist es wichtig, dass die Jugendlichen sich auch mit jüdischer Kultur auseinandersetzen“, erklärt Arne Thomsen. Auch wenn man zu Beginn ein wenig skeptisch gewesen sei, ob die volkstümliche Musik bei den Jugendlichen gut ankommt, habe sich schnell herausgestellt, dass die Schüler begeistert waren. „Ein persönliches Konzert nur für uns – das hat uns sehr gut gefallen, wann erlebt man so etwas schon?“, meint Leonie Schüller.

Schwierig ist in jedem Jahr allerdings die Finanzierung der Gedenkstättenfahrt. Hier ist die Schule auf Unterstützung angewiesen, um für die Schüler beziehungsweise deren Eltern einen Eigenanteil von 180 Euro halten zu können – die wichtige politische Bildung soll schließlich nicht am Geld scheitern. „Wir haben seit Beginn unseres Angebots mit der Finanzierung und Beschaffung von Fördergeldern zu kämpfen“, berichtet Teammitglied Anja Reif. Zum Teil werden die Kosten durch Fördermittel des Landes NRW getragen, hinzu kommt die Unterstützung mehrerer lokaler Unternehmen. „Unser Förderverein ist bei Weitem nicht so gut betucht wie vergleichbare Fördervereine an Realschulen oder Gymnasien. Trotz der vielseitigen Förderung sind wir deshalb dringend auf weitere Unterstützung angewiesen “, weiß Arne Thomsen, der sich hauptsächlich um die Finanzierung der Fahrt kümmert.