Wirtschaft im Kreis Heinsberg Zahl der Ausbildungsstellen sinkt rapide

Knapp 3500 Azubis in der Region suchen bislang erfolglos nach einer Ausbildungsstelle, gleichzeitig gibt es in der Region mehr als 3200 unbesetzte Azubi-Stellen. Das geht aus Zahlen hervor, die Arbeitsagentur, Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer am Donnerstag für die Region Aachen-Düren (inklusive Kreis Heinsberg) vorgelegt haben.