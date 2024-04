Sportprojekt im Kreis Heinsberg Auftakt zu „Sport im Park“

Des Weiteren biete das Projekt vielen Vereinen die Möglichkeit, sich zu präsentieren, neue Mitglieder zu gewinnen und den Menschen wird der Einstieg in den Sport und in den Verein zu vereinfachen. Denn wer die Angebote bei „Sport im Park“ wahrnehme und Gefallen an ihnen finde, habe dann auch gute Karten, in einem Verein weiterzumachen. „Für viele Vereine ist es seit Corona schwierig neue Mitglieder zu gewinnen, das hier ist für beide Parteien eine gute Möglichkeit in Kontakt zu kommen“, sagte Laeticia Vieten.