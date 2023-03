Wirtschaft rund um den Tagebau Auftakt für das „Innovation Valley“

Der Zweckverband Landfolge Garzweiler, dem die Anrainerkommunen des Tagebaus angehören, hat in den kommenden Jahren viele Projekte geplant. Eines der wichtigsten Tabei ist das sogenannte Innovation Valley Garzweiler. Zu einer Auftaktveranstaltung sind nun mehr als 200 Gäste aus Wirtschaft und Unternehmen, von zahlreichen Verbänden und Institutionen sowie aus Politik und Wissenschaft in den Hugo-Junkers-Hangar nach Mönchengladbach gekommen. Sie nutzten die Chance, einen Blick hinter die Kulissen des Strukturwandelprojekts zu werfen. Die Auftaktveranstaltung war bereits im Vorfeld ausgebucht. In den Hangar hatten die Partnerinnen und Partner zum Thema „Wirtschaft und Innovation – Erfolgsfaktoren für Transformation“ geladen: Neben dem federführenden Zweckverband Landfolge sind die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg, die Wirtschaftsförderungen aus Mönchengladbach und dem Rhein-Kreis Neuss sowie die Zenit GmbH als Innovationsagentur des Mittelstandes und des Landes Nordrhein-Westfalen in dem Projekt engagiert. In den kommenden Jahren werden weitere regionale Veranstaltungen und Arbeitstreffen stattfinden.