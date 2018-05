Erkelenz/Myhl : Auftakt-Erfolg für Aufsteiger Myhl in der Skat-Oberliga

Erkelenz/Myhl Am ersten Spieltag in der 16 Teams starken Skat-Oberliga hatte der SC Erkelenz Heimrecht. Gäste waren die Nachbarn von SC 1979 Myhl 2, Karo 7 Merkstein und der 1. Sintheimer Skatclub. SC Erkelenz (Kapitän Werner Grates, Reiner Majewski, Burkhard Schulz, Sascha Ansmann und Stefan Wassenberg) will nach einer sehr positiven Saison 2017 auch jetzt wieder in der Spitzengruppe erfolgreich mitmischen.

Für Aufsteiger SC 1979 Myhl 2 (Kapitän Klaus Kubisch, Rolf Zohren Alfred Holthausen, Heinz Peters und Manfred Batalia) gilt es, in der Oberliga Fuß zu fassen. In Serie 1 sah es für beide Teams gar nicht gut aus. Hinter Sieger Karo 7 Merkstein mit 3886 Punkten (3:0 Wertungspunkten) und dem 1. Sintherner Skatclub mit 3771 Punkten (2:1) wurde SC Erkelenz mit 3323 Punkten (1:2) Dritter vor SC 1979 Myhl 2 mit 3016 Punkten (0:3). In Serie 2 holte sich Erkelenz mit sehr guten 4564 Punkten (3:0 W.P.) klar den Seriensieg, und SC 1979 Myhl 2 erspielte mit 4006 Punkten (2:1) Platz 2 vor Karo 7 Merkstein mit nur 2388 Punkten (1:2).

In Serie 3 hatte SC 1979 Myhl 2 den großen Auftritt: Mit der Spitzenserie des Tages von 4677 Punkten (3:0) holte man klar den Seriensieg. SC Erkelenz erspielte gute 4491 Punkte (2:1). Die Tabelle beim Spieltag 1: 1. SC Erkelenz 12.378 Punkte (6:3); 2. SC 1979 Myhl 2 11.699 (5:4); 3. Karo 7 Merkstein 8937 Punkte (4:6). Am Samstag wurde bereits zum zweiten Spieltag angetreten. Das Team SC Myhl 2 hatte in der Gaststätte "Zur Rennbahn" in Wassenberg-Oberstadt Heimrecht.

Erkelenz und Aufsteiger SC 1979 Myhl 2 hoffen, durch weitere Siege in den oberen Tabellen-Regionen zu bleiben.

(RP)