Aufregung in Hückelhoven Sind die blauen Blumen in Gefahr?

Jedes Jahr in der Zeit um Ende April und Anfang Mai verwandelt sich das kleine Wäldchen zwischen Baal und Doveren zu einer kleinen Pilgerstätte. Dann strömen zahlreiche Besucher in den Wald, machen Fotos fürs Familienalbum und für die sozialen Medien. Der Grund für das große Interesse: Die „blaue Blume“, so wird sie im Volksmund genannt. Ihr eigentlicher Name ist Atlantisches Hasenglöckchen. Sie verwandelt den Waldboden mit ihrer Farbenpracht in einen blauen Teppich, der unter den zahlreichen Birken und Buchen liegt.