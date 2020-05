Auffahrt Erkelenz-Süd : Auto überschlägt sich an der A 46

Auto überschlägt sich an der A 46

Erkelenz An der A 46 Richtung Heinsberg ist es auf der Auffahrt Erkelenz-Süd am Donnerstagmorgen zu einem schweren Autounfall gekommen.

(cpas) Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei eine Frau gegen 6.55 Uhr mit ihrem Fahrzeug aus noch ungeklärtem Grund von der Fahrbahn abgekommen und habe sich im angrenzenden Grünstreifen überschlagen. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die Frau habe das Fahrzeug anschließend zwar aus eigener Kraft verlassen können und fühlte sich nach eigener Aussage nicht schwerer verletzt, zur Sicherheit kam sie dennoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zum Unfallhergang konnte die Polizei am Donnerstag zunächst keine genaueren Angaben machen. Ebenfalls ist noch unklar, ob an dem Unfall ein weiteres Fahrzeug beteiligt war. Die Autobahnauffahrt war zur Bergung bis kurz nach 8 Uhr gesperrt.