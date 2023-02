Auf dem Erkelenzer Markt Polizisten geschlagen und beleidigt

Am Rosenmontag waren in der Erka-Stadt beim traditionellen Rosenmontagszug knapp 2000 Jecken unterwegs, die nach der langen Corona-Zwangspause endlich wieder Karneval feiern konnten. 73 Abteilungen, davon über 30 Wagen und sieben Musikkapellen, sorgten für viel Abwechslung und unterschiedliche musikalische Untermalung auf den Straßen von Erkelenz. Dort war alles friedlich geblieben. Im Anschluss an den Zug fand in der Stadthalle noch eine Feier statt, bei der sich viele der Zugteilnehmer im Warmen versammelten und dort munter weiter feierten.