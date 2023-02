Auch in Erkelenz stockt der Ausbau Der Kampf um die Windräder

Eva Karlowatz ist ungeduldig. „Am liebsten würden wir sofort anfangen. Die Pläne liegen in der Schublade, die Gutachten sind erstellt“, sagt die Projektleiterin. Beim baden-württembergischen Energieversorger EnBW ist Karlowatz dafür zuständig, neue Windparks zu planen. Denn wie viele andere Unternehmen in Deutschland sucht die EnBW mit Hochdruck nach Flächen, auf denen sie neue Windräder bauen kann. Die Windkraft ist ein hochkompetitives Feld. Bundes- und Landesregierung sehen das gerne. Denn spätestens seit die Grünen dort mit in den Regierungen setzen, soll der Ausbau der erneuerbaren Energien forciert werden. Nur: Planerisch kommen die Kommunen kaum hinterher. Auch in Erkelenz könnte es noch dauern, bis neue Windräder gebaut werden.