Im Rhein-Kreis Neuss und in Erkelenz Ermittler stellen Bande und klären 80 Straftaten auf

Der Kriminalpolizei im Rhein-Kreis Neuss ist es nach monatelanger Ermittlungsarbeit gelungen, mehr als 80 schwere Straftaten aufzuklären und 20 gestohlene Fahrzeuge sicherzustellen, darunter auch Taten in Erkelenz. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Details wollen die Ermittler am Montag bekannt geben. Für die Taten verantwortlich sein soll eine Bande, deren Mitglieder fast ausschließlich aus Grevenbroich kommen. Brisant: Auf das Konto der Verdächtigen soll auch ein Einbruch in das Jüchener Rathaus gehen, bei dem unter anderem der Dienstwagen des Jüchener Bürgermeisters Harald Zillikens gestohlen wurde. Nach dem Einbruch hatte die Polizei eine eigene Ermittlungskommission eingerichtet.