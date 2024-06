Astrid-Lindgren-Schule in Erkelenz Jubel für die Spielzeugspende

Meyersieck stellte ihnen zuerst den Besuch des Vereins „Ankommen e.V.“ vor, Ludwigs-Spalink wurde nämlich von der zweiten Vorsitzenden Martina Hackenholt und der Kassiererin Karin Salentin begleitet, und erklärte deren Arbeit. Da rund 85 Prozent der 215 Grundschüler einen Migrationshintergrund haben, fällt auch die Schülerschaft in den Bereich ihrer Unterstützung. Auch wenn das im Alltag ein ganzes Stück Arbeit bedeutet, ist die Schulleiterin „sehr stolz auf die bunte Gemeinschaft“. Auf die Frage, was in den Pausen fehlt, antwortet eine Grundschülerin „Spielzeug!“ – damit trifft sie „den Nagel auf den Kopf“, so Meyersieck.