Armut im Erkelenzer Land : Tafeln arbeiten an der Belastungsgrenze

Monika Kähne-Pflüger von der Erkelenzer Tafel hat nur noch wenig Obst auf Lager. Gemüse gibt es noch, aber lange wird auch das nicht reichen. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Erkelenzer Land Immer mehr Menschen können sich die steigenden Preise für Lebensmittel nicht mehr leisten. Hinzu kommen die Geflüchteten aus der Ukraine, die auf Versorgung angewiesen sind. So geht die Hilfsorganisation mit der Situation um.

Die Tafeln in Erkelenz, Hückelhoven und Wassenberg stehen derzeit vor einer Belastungsprobe: Stark steigende Lebensmittelpreise sorgen dafür, dass sich immer mehr Menschen den Einkauf von Grundnahrungsmitteln im Supermarkt nicht mehr leisten können und auf die Dienste der Hilfsorganisation angewiesen sind. Darüber hinaus werden die Folgen des Krieges in der Ukraine deutlich spürbar, denn auch Geflüchtete benötigen die Lebensmittel, die die Tafeln bereitstellen, um über die Runden zu kommen. Dabei handelt es sich vornehmlich um Waren, die Supermärkte, Discounter, Bäcker, Metzgereien, Bauernhöfe und Lebensmittelproduzenten aus der Region abgeben, weil sie optisch nicht mehr ganz den Ansprüchen der Verbraucher entsprechen oder weil ihr Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreicht ist.

Vor der Ausgabestelle der Erkelenzer Tafel an der Krefelder Straße bilden sich seit Wochen lange Schlangen, wenn die etwa 30 ehrenamtlichen Mitarbeiter montags und donnerstags die Pforten zu dem kleinen Lebensmittelmarkt öffnen. „Im Moment weiß ich gar nicht, wie unsere Leute das schaffen sollen“, sagt der Vorsitzende Manfred Fröhlich. Alle Helfer sind zwischen 70 und 80 Jahren alt, die Arbeit sei nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch seelisch. „Wir stoßen hier an unsere Grenzen“, berichtet Fröhlich. Am vergangenen Donnerstag hat das Team der Tafel etwa 200 Menschen mit Lebensmitteln versorgt, statt bis 15.30 Uhr waren die Frauen und Männer bis 17.30 Uhr im Einsatz, um alle Wartenden zu versorgen. Normalerweise kommen pro Ausgabetag etwa 100 Menschen zur Erkelenzer Tafel. In den vergangenen 14 Tagen hat der Verein rund 700 Personen bedient.

Info Die steigende Nachfrage wird zu einem Problem Situation Viele Tafeln erhalten seit Jahresbeginn weniger Lebensmittel. Da Tafeln nur die Waren verteilen können, die sie gespendet bekommen, sind ihre Regale deutlich leerer. Das wird angesichts der steigenden Nachfrage zunehmend zum Problem. Aufruf Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland, appelliert an Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger: „Bitte helfen Sie den Tafeln, wenn es Ihnen möglich ist. Starten Sie beispielsweise in Ihrer Firma eine Sammelaktion für haltbare Lebensmittel, die Sie zur Tafel in Ihrer Nähe bringen. Hilfe Auch die Unterstützung von Privatpersonen ist willkommen. „Jede Packung Nudeln und jeder Euro helfen“, so Brühl.

Hinzu kommt die Angst, dass demnächst nicht mehr genügend Lebensmittel gesammelt werden können. „Die Märkte kaufen weniger Waren ein, also bleiben auch weniger Waren übrig“, weiß Manfred Fröhlich. Noch kehren die Fahrzeuge des Vereins gut gefüllt von ihren Touren zurück, doch dies könnte sich in absehbarer Zeit ändern, befürchtet der Vorsitzende. „Es ist noch nie passiert, dass wir jemanden ohne Einkauf wegschicken mussten.“ Und das soll sich auch in Zukunft nicht ändern. „Wenn die Waren weniger werden, muss geteilt werden“, so Manfred Fröhlich. Dabei steht die Tafel vor der schwierigen Herausforderung, weder langjährige Stammkunden noch die geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu benachteiligen. „Dafür tun wir alles.“ Sprachprobleme, sagt der Vorsitzende, seien da nur die „allerkleinsten Übel“. Die Kundschaft der Tafel, die lediglich einen symbolischen Betrag für ihren Einkauf zahlen muss, kann er nur loben: „Obwohl die Leute lange warten müssen, sind alle sehr diszipliniert.“

Nicht viel anders ist die Situation bei der Hückelhovener Tafel, die auch eine Ausgabestelle in Wassenberg sowie ein Depot in Baal mit Kleidung, Haushaltswaren und sämtlichen Gegenständen des täglichen Bedarfs unterhält. Der Vorsitzende Heinz-Josef Schmitz sagt zwar: „Im Moment dürfen wir nicht klagen, wir kriegen von unseren Sponsoren genügend Waren.“ Aber auch er hat festgestellt, dass die Marktleiter dazu angehalten sind, schärfer zu kalkulieren und weniger Ware zu ordern. Frischware, etwa Bananen, werde nicht mehr so schnell aussortiert wie bisher, sondern zu vergünstigten Preisen angeboten. Die Zeiten üppig gefüllter Lager seien vorbei – zumindest vorerst.