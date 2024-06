„Tante Käthe“-Nachfolger in Erkelenz Türkische Spezialitäten für den Markt

Erkelenz · Türkische Spezialitäten in Erkelenz: Am Markt eröffnet am Samstag ein neues Restaurant. Was die Betreiber vorhaben und was sie vom Vorgänger, dem „Tante Käthe“, übernehmen wollen.

15.06.2024 , 05:10 Uhr

Chefin Elena Malinkova mit ihrem Lebenspartner Orhan Gavas (li.), Mehmet Yildirim (2.v.r.) und Mahmut Sahin. Foto: Ruth Klapproth