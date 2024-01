Ausbildung im Kreis Heinsberg Anmeldung an den Berufskollegs in Erkelenz und Geilenkirchen

Im kommenden Schuljahr bietet das Berufskolleg EST in Geilenkirchen erstmalig die beiden Bildungsgänge einjährige Berufsfachschule Gesundheit und Soziales zum Erwerb des mittleren Schulabschlusses und zweijährige Berufsfachschule Gesundheit und Soziales zum Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife an. Die Möglichkeit zur persönlichen Information und Anmeldung bietet sich ebenfalls am Samstag, 27.Januar, von 8.30 bis 12.30 Uhr vor Ort. Aktuelle Informationen hierzu sind auf der Homepage der Schule verfügbar (www.berufskolleg-geilenkirchen.de).