Angelika Schmitz ist Zeitungszustellerin in Erkelenz : Ihr „Feierabend“ ist um 5 Uhr morgens

Rund die Hälfte aller Zeitungsabonnenten möchten ihre Ausgabe in den Briefkasten statt das Zeitungsfach gelegt bekommen, sagt Angelika Schmitz. Die Zeitungen können so nicht entwendet werden. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Erkelenz Angelika Schmitz ist Zeitungszustellerin der Rheinischen Post und muss früh aufstehen. Die selbstbestimmte Arbeit gefällt ihr sehr, auch wenn sie in der Nacht schon die eine oder andere kuriose Situation erlebt hat.

Von Elena Eggert

Sechs Tage die Woche liegt die Rheinische Post morgens in Briefkästen, Zeitungsfächern und unter Fußmatten. Wer die Zeitung am frühen Morgen dort ablegt, wissen aber die wenigsten und so viel sei verraten: Selbstfliegende Drohnen waren es nicht. Ganz im Gegenteil: Zeitungen auszuteilen ist nach wie vor echte Handarbeit.

Angelika Schmitz ist eine der Zeitungszustellerinnen der Rheinischen Post, die dafür zuständig ist, dass die abonnierten Zeitungen zu ihren Bestellern kommen und das pünktlich. Die Erkelenzerin verteilt Exemplare in drei Bezirken: in der Erkelenzer Stadtmitte, in Matzerath und in Houverath.

„Mein Arbeitstag beginnt um 2 Uhr nachts“, erzählt Angelika Schmitz. Dann fährt die Rentnerin mit ihrem Auto zum ersten Ablageort und sammelt die Zeitungen ein, die kurz zuvor aus der Druckerei der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt angeliefert wurden. Mit den neuen Zeitungsexemplaren im Gepäck fährt Angelika Schmitz in ihrem ersten Bezirk von Haus zu Haus und verteilt die Zeitungen. Danach fährt sie zum nächsten Ablageort, an dem schon die Zeitungsballen für den nächsten Bezirk liegen. Die Strecke und die Häuser, die sie beliefert, kennt sie auswendig. „Natürlich ist es ein Vorteil, dass ich auch selbst aus Erkelenz komme und alles kenne“, sagt die Houveratherin.

Um 5 Uhr ist sie meist mit dem Zustellen fertig – pünktlich, denn spätestens um 6.30 Uhr müssen alle Zeitungen verteilt sein. Wie schnell sie fertig wird unterscheidet tatsächlich die Dicke der Zeitung. „Wenn eine Ausgabe dicker ist und mehr Seiten hat, kann es schon mal länger dauern, sie in den Briefkasten zu stecken, dann brauche ich auch insgesamt länger“, berichtet Angelika Schmitz. Die Rentnerin ist ein Nachtmensch, wenn sie am frühen Morgen nach Hause kommt und ihre Houverather Nachbarn langsam in den Tag starten, holt sie ihren Schlaf nach – und das sechs Tage die Woche.

Vor ihrer Rente hat die Houveratherin für die Deutsche Post gearbeitet. „Früher habe ich tagsüber Briefe und Pakete ausgeliefert. Jetzt mache ich das gleich nur nachts“, scherzt die Rentnerin, die bereits seit vier Jahren die Erkelenzer Ausgabe der Rheinischen Post zustellt. „Das ist nicht jedermanns Sache, aber ich komme sehr gut zurecht.“

An der Arbeit gefällt ihr, dass sie „ihr eigener Herr ist“ und die Routen selbst planen kann. Sie schätzt auch das eigenverantwortliche, selbstbestimmte und unabhängige Arbeiten. „Ich kann auch mal eine Stunde später anfangen, wenn die Zeitungen trotzdem pünktlich in den Briefkästen liegen.“ Unterwegs ist die Houveratherin immer mit dem Auto. Das sei anders auch gar nicht möglich, da sie zwischen den Dörfern durchaus weite Strecken zurücklegen muss – mit dem Fahrrad wäre das einfach nicht machbar.

„Die Arbeit sieht einfach aus, aber ich bin bei Wind und Wetter immer unterwegs. Manche glauben“, berichtet die Zustellerin, „dass ich super abgehärtet bin. Aber das stimmt nicht, auch ich bekomme auch mal eine Erkältung.“ Außerdem dürfe man nachts nicht ängstlich sein, so die Rentnerin. Denn ihr seien schon durchaus kuriose Dinge passiert. Ein paar Mal habe sie beispielsweise schon erlebt, dass Haustüren mitten in der Nacht einfach offen standen. „Dann gehe ich nicht zu dem Haus hin, sondern rufe direkt die Polizei. Es könnte ja ein Einbrecher in dem Haus sein“, sagt Angelika Schmitz. Meistens haben die Bewohner aber nur abends vergessen, die Tür abzuschließen und dann habe sie beispielsweise ein Windstoß in der Nacht aufgedrückt.

Einem Einbrecher sei sie bei ihrer nächtlichen Arbeit glücklicherweise noch nie begegnet und eine andere gefährliche Situation habe sie auch noch nie erlebt. „Das will ich auch nicht, aber man kann niemals nie sagen. Angst habe ich trotzdem nicht.“ Tatsächlich wurde Angelika Schmitz aber auch schon selbst für eine Einbrecherin gehalten. „Wenn ein Kollege mal krank ist, übernehme ich seinen Bezirk mit. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass ich die Häuser nicht kenne und die Briefkästen erst mal mit der Taschenlampe suchen muss.“ Die Rentnerin vermutet, dass sie in so einer Situation mindestens einmal von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde. Jedenfalls standen am nächsten Tag Polizisten vor ihrer Haustür und stellten Fragen. Das Missverständnis ließ sich jedoch schnell aus der Welt schaffen. Insgesamt kann sie aber „nichts schlechtes“ an ihrem Beruf sehen und findet, dass es „eine schöne Arbeit ist.“