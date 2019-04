Urteil in Erkelenz : Antisemitische Lieder gegrölt – 500 Euro Geldbuße

Erkelenz Der erzieherische Aspekt des Jugendstrafrechts stand am Donnerstag im Amtsgericht Erkelenz im Vordergrund eines Urteils gegen einen 21-Jährigen aus Hückelhoven wegen Volksverhetzung. Er muss 500 Euro Geldbuße zahlen.

Das Gericht folgte damit im Wesentlichen dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die neben den Auflagen eine „ordentliche“ Geldbuße verlangt hatte. 500 Euro sind mehr als das Monats-Nettoeinkommen, das der Auszubildende zum Kfz-Mechatroniker im ersten Lehrjahr verdient. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann am 18. August 2018 in Berlin in einem Aufmarsch von Neonazis bei einem antisemitischen Gesang mitgemacht hatte. Das ist sowohl auf einem Video dokumentiert als auch auf Fotos. Die Beweismittel waren vom Landeskriminalamt Berlin und LKA Düsseldorf ausgewertet und der Angeklagte als Teilnehmer ermittelt worden. Als Teil des „Rheinland-Blocks“ war er als Mitsänger und Träger eines Fronttransparents erkannt worden.

Über den Tatbestand der Volksverhetzung bestanden nun keine Zweifel. Die Einlassung, der Angeklagte habe nur die Lippen bewegt, aber nicht gesungen, konnte das Gericht nicht ernst nehmen. Es musste entscheiden, ob Jugendstrafrecht oder das härtere Erwachsenenstrafrecht mit einer Mindeststrafe von drei Monaten Haft zur Anwendung kommt. Der Fall liege „genau auf der Grenze“, so das Gericht, das Jugendstrafrecht anwandte, weil der Angeklagte noch nicht auf eigenen Füßen stehe. Er sei bis zum Beginn der Lehre kurz vor dem Aufmarsch in Berlin finanziell von Vater und Oma unterstützt worden und lebe in einer Art Wohngemeinschaft mit einem Bruder und dessen Lebensgefährtin in Hückelhoven. Die Auflagen beruhen auch auf der Forderung der Jugendgerichtshilfe, die sich unzufrieden zeigt über das Verhalten des Angeklagten. Er habe Termine versäumt, in denen über seine politische Einstellung geredet werden sollte. Der Mann selbst sieht keine Notwendigkeit zur Teilnahme am Aussteigerprogramm für Neonazis: Er habe sich aus diesen Kreisen gelöst, keinen Kontakt mehr. Für das Gericht ist es unverständlich, dass jemand antisemitische Äußerungen grölt und auf den Holocaust abzielt. Im NS-Dokumentationszentrum werden dem 21-Jährigen die Gräueltaten der NS-Zeit vor Augen geführt.