Hermann-Josef-Stiftung Erkelenz : Ambulanter Pflegedienst feiert Jubiläum

Jann Habbinga von der Hermann-Josef-Stiftung gratulierte APZ-Leiterin Gisela Drever und ihrer Stellvertreterin Heike Schwertner. Foto: Rosemarie Ophoven

Erkelenz Vor über 25 Jahren, am 1. Oktober 1995, wurde der ambulante Pflegedienst am Hermann-Josef-Krankenhaus Erkelenz gegründet, um kranken Menschen die Chance zu geben, so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause leben zu können. Inzwischen hat sich der ambulante Pflegedienst (kurz APZ genannt) zu einer festen Größe in der Hermann-Josef-Stiftung entwickelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Derzeit betreuen 28 Mitarbeiterinnen des ambulanten Pflegedienstes mit neun Dienstfahrzeugen 290 Patientinnen und Patienten in ihrem häuslichen Umfeld. Zum Versorgungsangebot des APZ zählen: Beratung, Pflege und hauswirtschaftliche Dienste.

Geleitet wird das ambulante Pflegezentrum von Gisela Drever, die seit ihrem Ausbildungsbeginn als Krankenschwester im Jahr 1996 ununterbrochen in der Stiftung tätig ist. Nach ihrer dreijährigen Pflegeausbildung hat sie anfangs als Krankenschwester im Krankenhaus und bereits ab dem Jahr 2001 im Ambulanten Pflegezentrum gearbeitet. Dort wurde sie 2007 stellvertretende Leiterin, bevor sie im Jahr 2016 die Leitung übernommen hat.

Ihre Stellvertreterin ist Heike Schwertner. Sie hat im Jahr 1998 ihre Ausbildung zur Schwesternhelferin im APZ absolviert und einige Jahre dort gearbeitet. 2009 hat sie sich entschlossen, im Hermann-Josef-Altenheim zusätzlich die Ausbildung zur examinierten Alten-pflegerin zu absolvieren und betreute im Anschluss dort drei Jahre die Bewohner. 2014 kehrte sie als examinierte Altenpflegerin zum APZ zurück und übernahm im Jahr 2017 die Position der stellvertretenden Leiterin.